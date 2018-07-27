В Екатеринбурге пропал ребёнок

18:35 | 29.07.2018

28 июля в Екатеринбурге пропал 9-летний ребёнок. Данила Розин ушёл из дома вчера и до сих пор не вернулся. О его местонахождении ничего не известно.



Рост ребёнка – 134 см, волосы – русые, глаза – голубые. В день пропажи мальчик был одет в серую футболку, джинсовые шорты и синие кроссовки. При себе у пропавшего имелся чёрный портфель с изображением мужчины в шляпе.



Из особых примет: у Данилы есть шрам на правой ноге от ожога.



Фото: Поисковый отряд «Прорыв»