В Верхнем Тагиле удар молнии лишил 13 тысяч жителей электричества

15:03 | 29.07.2018

aganim.ru

Накануне в Верхнем Тагиле Свердловской области прошёл сильный ураган с дождём и грозами. Без света осталось всё население города и жители окрестных населённых пунктов. Всего — 14 тысяч человек.



Авария произошла ещё вчера в 15:00, но диспетчеры ЕДДС, которая находится в Кировграде, узнали об этом запоздало: связаться с Верхним Тагилом не удавалось из-за отсутствия света. Также без электроэнергии остался посёлок Половинный общим населением более тысячи человек.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области предупредили жителей региона, что в выходные синоптики прогнозируют сильные дожди, град, а также при грозах усиление ветра до 25 м/с и более.



Поздно вечером того же дня энергетики решили проблему с отключением электричества и вернули свет в жилые дома.