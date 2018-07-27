Гаишники Екатеринбурга ведут охоту на водителей автобусов, которые нарушают ПДД

14:39 | 29.07.2018

fotobus.msk.ru

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проверили, как водители общественного транспорта соблюдают правила дорожного движения. Под прицел правоохранителей попали два автобуса маршрута 056. Главные нарушения: движение с открытыми дверями и разговоры по телефону.



Рейд по отлову нарушителей устраивать не стали — применили более современные методы. Так, гаишники как ни в чём не бывало разместились в салоне 056-го автобуса и оттуда, как настоящие пассажиры, наблюдали за поведением водителя. А рядом ехал служебный автомобиль силовиков, который снимал автобус на видео. В итоге на двух водителей микроавтобусов выписали по 10 протоколов за нарушение ПДД. Это пренебрежение правилами маневрирования, остановки, использования световых приборов и звуковых сигналов. Водители за рулем разговаривали по телефону и ехали с открытыми дверями.



По словам начальника отделения технического надзора ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу майора полиции Бориса Черных, в последнее время растет число аварий, где пассажиры получают травмы по вине водителей автобусов. С начала года в Екатеринбурге произошло почти 30 ДТП с общественным транспортом, в которых более 40 пассажиров получили ранения, что на 26 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем в 22 авариях пассажиры получили травмы в салоне автобусов при падении.



С начала года сотрудники ГИБДД провели 50 таких проверок — нарушений ПДД набралось 265.