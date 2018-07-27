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14:39 | 29.07.2018
fotobus.msk.ru
Гаишники Екатеринбурга ведут охоту на водителей автобусов, которые нарушают ПДД
Рейд по отлову нарушителей устраивать не стали — применили более современные методы. Так, гаишники как ни в чём не бывало разместились в салоне 056-го автобуса и оттуда, как настоящие пассажиры, наблюдали за поведением водителя. А рядом ехал служебный автомобиль силовиков, который снимал автобус на видео. В итоге на двух водителей микроавтобусов выписали по 10 протоколов за нарушение ПДД. Это пренебрежение правилами маневрирования, остановки, использования световых приборов и звуковых сигналов. Водители за рулем разговаривали по телефону и ехали с открытыми дверями.
По словам начальника отделения технического надзора ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу майора полиции Бориса Черных, в последнее время растет число аварий, где пассажиры получают травмы по вине водителей автобусов. С начала года в Екатеринбурге произошло почти 30 ДТП с общественным транспортом, в которых более 40 пассажиров получили ранения, что на 26 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем в 22 авариях пассажиры получили травмы в салоне автобусов при падении.
С начала года сотрудники ГИБДД провели 50 таких проверок — нарушений ПДД набралось 265.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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