В Свердловской области выявлено более 450 случаев нарушения пожарной безопасности

12:51 | 29.07.2018

fototelegraf.ru

С начала пожароопасного периода, а именно с 15 апреля текущего года, в Свердловской области было выявлено 454 случая нарушения пожарной безопасности, за что были оштрафованы 235 свердловчан.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, за нарушение правил пожарной безопасности в 105 случаях граждане привлечены к административной ответственности, также в 130 случаях наложены штрафы за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах. Общая сумма штрафов составила 1582,5 тысячи рублей.



Напомним, что сейчас под особым вниманием находятся территории 17 муниципальных образований — там установлен особый противопожарный режим.