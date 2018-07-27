За минувшую ночь на Среднем Урале произошло четыре крупных пожара

11:51 | 29.07.2018

vevby.ru

Минувшей ночью в городах Свердловской области произошло четыре крупных пожара, причем во всех случаях горели деревянные частные бани.



По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, в Красноуфимске сгорели две бани, площадь возгорания составила 70 кв. метров; в коллективном саду близ Нижнего Тагила на площадь 25 кв. метров сгорела баня; в Екатеринбурге в бане на улице Приисковой на площади 2 кв. метров огонь повредил потолок. Самый крупный пожар случился в Алапаевске – там сгорели две бани, два сарая, а также огонь повредил двухквартирный жилой дом, площадь пожара составила 168 кв. метров.



К счастью, обошлось без жертв.