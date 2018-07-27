На Челябинском тракте КамАЗ врезался в иномарку и сбил пешехода

11:15 | 29.07.2018

e1.ru

Сегодня в 10 часов утра на Челябинском тракте произошло серьезное ДТП. Как сообщили очевидцы происшествия в сети Интернет, у автомобиля КамАЗ отказали тормоза, в результате чего он на большой скорости врезался в зад автомобиля Hyundai Accent и сбил пешехода.



Точные обстоятельства происшествия пока неизвестны, однако, по словам некоторых очевидцев, в ДТП есть еще пострадавшие, но полиция и «скорая помощь» еще не прибыли.