ФК «Урал» проиграл «Анжи» со счетом 0:1

20:49 | 28.07.2018

fc-ural.ru

Сегодня на «Екатеринбург Арене» в рамках первого тура Российской премьер-лиги состоялась игра между футбольными клубами «Урал» и махачкалинским «Анжи». Игра завершилась победой гостей Екатеринбурга — 0:1 в пользу «Анжи».



Единственный гол забил румынский полузащитник Паул Антон на 83-й минуте игры.



Отметим, что на игре присутствовало более 17 тысяч болельщиков.



Напомним, следующие домашние игры «Урал» сыграет 4 августа с «Краснодаром» и 10 августа с «Динамо» (Москва).