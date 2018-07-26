В Екатеринбурге в ДТП на Чайковского — Большакова пострадали четыре человека

20:02 | 28.07.2018

e1.ru

Сегодня днем в Екатеринбурге на улице Чайковского столкнулись два автомобиля — Range Rover и Nissan. От удара Nissan перевернулся, а Rover развернуло. В результате ДТП были госпитализированы все пассажиры Nissan.



Как сообщили СМИ в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, водитель автомашины Nissan Note при движении по улице Чайковского со стороны улицы Фрунзе в сторону Большакова не пропустил на нерегулируемом перекрестке автомобиль Range Rover, который двигался по Большакова со стороны Белинского в сторону Степана Разина. В итоге машины столкнулись.



В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.