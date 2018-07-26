В Серове погиб 31-летний рабочий металлургического завода во время смены

17:33 | 28.07.2018

rueconomics.ru

Вчера днем в Серове погиб 31-летний рабочий металлургического завода, которого затянуло в валки стана.



По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, инцидент случился на стане 320-го сортопрокатного цеха ПАО «Надеждинский металлургический завод». Во время рабочей смены мужчина зацепился одеждой за оборудование — и его затянуло. В результате он получил тяжелые травмы внутренних органов. Несмотря на экстренную госпитализацию, его не удалось спасти.



В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Также сотрудники Серовской горпрокуратуры проводят проверку соблюдения техники безопасности на этом предприятии. По результатам судебно-медицинского освидетельствования будет установлена точная причина смерти мужчины.