В Екатеринбурге автомобиль с компанией молодых людей попал в ДТП

15:44 | 28.07.2018

e1.ru

Сегодня ночью в Екатеринбурге на Объездной перед улицей Серафимы Дерябиной автомобиль Hyundai Solaris попал в ДТП: перевернулся, слетел в кювет и врезался в деревья.



По информации очевидцев происшествия, в автомобиле находилась компания молодых людей, при этом водитель иномарки, по его словам, сам не понял, как все произошло. При этом один из пассажиров, по словам очевидцев, ехал в багажнике.



По предварительной информации, в результате ДТП пострадал 20-летний молодой человек: с серьезными травмами он был доставлен в 24-ю городскую больницу. Водитель автомобиля и другие пассажиры не пострадали.