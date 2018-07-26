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15:44 | 28.07.2018

e1.ru

В Екатеринбурге автомобиль с компанией молодых людей попал в ДТП

Сегодня ночью в Екатеринбурге на Объездной перед улицей Серафимы Дерябиной автомобиль Hyundai Solaris попал в ДТП: перевернулся, слетел в кювет и врезался в деревья.

По информации очевидцев происшествия, в автомобиле находилась компания молодых людей, при этом водитель иномарки, по его словам, сам не понял, как все произошло. При этом один из пассажиров, по словам очевидцев, ехал в багажнике.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал 20-летний молодой человек: с серьезными травмами он был доставлен в 24-ю городскую больницу. Водитель автомобиля и другие пассажиры не пострадали.

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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