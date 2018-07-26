Более сотни свердловчан приняли участие в массовом крещении на реке Чусовой

15:26 | 28.07.2018

Фото: «АиФ-Урал»

Сегодня, 28 июля, в день 1030-летия Крещения Руси, в Свердловской области на реке Чусовой в массовом крещении приняли участие 170 человек.



По информации пресс-службы Екатеринбургской епархии, данное мероприятие состоялось по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.



Сообщается, что в крещении приняли участие несколько сотен человек из Екатеринбурга, Полевского, Березовского, Сысерти и других городов региона.