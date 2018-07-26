МЧС предупреждает: в Свердловской области ожидается ухудшение погоды

15:04 | 28.07.2018

mtdata.ru

В эти выходные в Свердловской области ожидаются дожди, грозы и ветер до 25 м/с.



В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС по Свердловской области предупредили о возможном подтоплении пониженных участков. Также из-за сильного ветра возможны падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, а также аварийные сбои в работе объектов энергоснабжения.



Жителям Свердловской области рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе. В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни, незамедлительно звоните по номеру 101.