В Екатеринбурге прошёл митинг против пенсионной реформы. Вся площадь Советской Армии заполнена протестующими

В Екатеринбурге начался митинг против пенсионной реформы, организованный региональным отделением КПРФ. На площади Советской Армии по меньшей мере 1000 человек, свободных мест не осталось. На сцене перед горожанами выступают политические деятели Екатеринбурга и Свердловской области. В рамках всероссийской акции протеста планируется собрать миллионы подписей россиян за референдум по вопросу реализации пенсионной реформы.Первым на сцене выступил депутат свердловского Заксобрания Александр Ивачёв. Он призывает екатеринбуржцев не голосовать за «Единую Россию» 9 сентября, так как именно эта партия стала автором инициативы повышения пенсионного возраста.«Эта реформа отбирает будущее и деньги у 105 миллионов россиян и у всех последующих поколений», — декларирует со сцены Ивачёв.Вслед за этим митингующие скандируют: «Медведева в отставку!» Ведь именно подконтрольное ему ведомство — Правительство РФ — выдвинуло инициативу повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет.Помимо коммунистов, на митинге присутствуют члены оппозиционных партий «Яблоко», «Левый фронт» и различных профсоюзов.Вслед за Ивачёвым перед митингующими выступил председатель областного отделения партии «Яблоко» Константин Киселёв. По его словам, после повышения пенсионного возраста 40 % населения России попросту не доживёт до пенсии.«Виноват Путин, Медведев и депутаты Госдумы, которые проголосовали за повышение пенсионного возраста. Мы можем сделать одно — не бояться и говорить правду», — высказался Киселёв.Не упустила свой шанс высказаться и руководитель общественной организации «Май» Гузель Аиткулова. Она предупреждает горожан: в случае принятия пенсионной реформы свердловским регионом молодёжи некуда будет пойти, поэтому есть риск, что по крайней мере Свердловская область вернётся в разбойные 90-е.В настоящее время протестные акции проходят по всему Екатеринбургу.