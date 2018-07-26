В Свердловской области расследуют смерть полицейского в больнице. Его родственники винят во всём врачей

12:00 | 28.07.2018

globallookpress.com

В Свердловской области начали следственную проверку после смерти полицейского в отставке на больничной койке. В городскую больницу Первоуральска отставного майора МВД Вячеслава Лопатина доставили уже после плановой операции в областной больнице в Екатеринбурге, но спасти пациента первоуральские медики не смогли. Родственники уверены: в областной клинике пациенту занесли инфекцию в кишечник, а в местной попросту не поняли, как вылечить перитонит.



После выписки жена Вячеслава, фельдшер по образованию, сразу заметила неладное: рана была мокрой, хотя при нормальном ходе лечения шов уже должен был затянуться. До даты следующего визита в больницу оставалось еще несколько дней, поэтому женщина не стала сразу обращаться к медикам. Улучшений не было — Лопатину становилось только хуже.



«Тут просто явно просматривается врачебная ошибка. Получается, что человека на простейшей операции взяли и погубили просто-напросто», — говорит сын погибшего полицейского Алексей Веселков.



По словам близких пенсионера, решение о новой операции было принято только на следующее утро после поступления в отделение местной больницы. До этого бывший силовик пять дней пытался лечить гнойную рану дома. После этого в местной больнице Лопатину сделали сразу три операции, но развитие начавшегося перитонита так и не удалось остановить. Поэтому первоуральские врачи в смерти пациента винят родственников: обращаться нужно было раньше.



«Мы начали исправлять ошибки областной больницы, и мы, в принципе, сделали всё. Позднее обращение, понимаете, это будет учитываться везде, во всех инстанциях. Вот тут было время упущено, пять дней сидели дома и самостоятельно делали перевязки», — говорит заведующая отделением гнойной хирургии городской больницы Первоуральска Татьяна Барвиюк.



Теперь в причинах гибели отставного полицейского разбираются следователи. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.