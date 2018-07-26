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10:44 | 28.07.2018
За 10 минут до начала митинга
На первый митинг против пенсионной реформы в Екатеринбурге собрались всего 100 человек
Однако организатор акции — председатель Координационного совета «Союза трудящихся Свердловской области» Алексей Решетько — уверен, что такой немноголюдной встреча получилась из-за того, что власти в самый последний момент изменили место встречи. Изначально организаторы хотели занять площадь Труда, но Министерство общественной безопасности Свердловской области определило их на площадь Обороны.
«Мы не успели известить всех, несмотря на то, что пытались перед предприятиями выставить пикеты. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы он прошел более многолюдно», — отметил Решетько.
По данным организаторов, на митинге присутствовали представители политических партий «Яблоко», ПАРНАС, Объединенной коммунистической партии, «Защитники Отечества» и другие. Также был секретарь горкома КПРФ Екатеринбурга Владимир Мухоморов. По итогам митинга участники написали обращение гражданам Свердловской области и Екатеринбурга и проголосовали за открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
Добавим, что сегодня в 12:00 на площади Советской Армии состоится ещё один митинг против пенсионной реформы, организованный КПРФ.
Фото: е1.ru
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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