В Екатеринбурге на перекрёстке Фрунзе — Серова забил гейзер из кипятка. 50 домов остались без горячей воды

10:16 | 28.07.2018

Минувшим вечером в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Фрунзе и Серова из прорвавшейся трубы забил гейзер из кипятка высотой в несколько этажей. В связи с этим 50 домов остались без горячей воды. Сегодня коммунальщики начнут ремонт прохудившейся трубы.



Зрелищность происходящего настолько изумила местных жителей, что они на свой страх и риск подходили и запечатлевали гейзер на фото и видео. По данным пресс-службы Екатеринбургской сетевой компании, после прекращения потока воды некоторые родители даже не боялись отпускать детей к яме, где недавно бил гейзер. Сообщается, что температура фонтана не была критичной, поэтому никто из прохожих не пострадал.



Специалисты уточняют, что степень изношенности трубы составляет 70 %. Иронично, что уже на следующей неделе должна была начаться плановая реконструкция магистральной теплотрассы на этом участке. В Центральной диспетчерской службе уточняют, что подача горячей воды должна быть восстановлена до 17:00 29 июля.



Фото: скрин с видео в паблике «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте»