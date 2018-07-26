К 2025 году во всех школах Среднего Урала искоренят вторую смену

21:45 | 27.07.2018

news.qip.ru

В ближайшие несколько лет школьники Среднего Урала забудут о второй смене навсегда. Владимир Путин дал указ к 2025 году перевести все российские образовательные учреждения на односменное обучение.



В настоящее время вторая смена действует во многих школах Свердловской области, однако за 7 лет планируется полностью избавиться от неё за счёт реконструкции старых школ и строительства новых. Это позволит разместить всех учеников региона в школы на комфортных условиях, то есть не превышая нормативной нагрузки учителей. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.



Как мы писали ранее, в этом году на ремонт и строительство новых образовательных учреждений из областного бюджета было выделено порядка 2 миллиардов рублей.