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21:27 | 27.07.2018

globalcity.info

Только сегодня в Екатеринбурге можно увидеть самое продолжительное затмение XXI века

Сегодня в Екатеринбурге можно будет увидеть самое продолжительное в этом веке затмение Луны. Оно продлится почти 4 часа — начнётся в 23:34 по местному времени и завершится в 03:20 28 июля. В следующий раз подобное произойдет только 15 сентября 2035 года.

Синоптики успокаивают: во время полного затмения Луны погода в столице Урала не изменится, лишь станет немного темнее, чем обычно. Это связано с тем, что Земля встанет между Солнцем и Луной так плотно, что свет от Солнца не будет попадать на Луну.

Помимо «кровавой» луны, екатеринбуржцы могут увидеть этой ночью Великое противостояние Марса с Солнцем. Это значит, что огненная планета приблизится к Земле на минимальное расстояние и временно станет ярче Юпитера. Поэтому, помимо красной луны, сегодня на небе Екатеринбурга появится яркое оранжевое пятно — это и будет Марс.

Лучше всего «кровавую» луну и яркий Марс можно будет разглядеть за чертой города или в городском планетарии через телескоп.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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