Уже завтра в Екатеринбурге пройдёт митинг против пенсионной реформы

20:15 | 27.07.2018

avdet.org

Завтра, в субботу, 28 июля, в Екатеринбурге на площади Советской армии состоится митинг против пенсионной реформы. Его организует свердловское отделение КПРФ. На днях стало известно, что к уральским коммунистам присоединится партия «Яблоко».



«Мы приглашаем жителей города с целью выразить протест: повышению пенсионного возраста, повышению ставок НДС, повышению цен на бензин и в целом сегодняшней политике нашего государства», — обращаются члены КПРФ к екатеринбуржцам.



Напомним, совсем недавно правительством РФ было принято решение о повышении налогов до 20% и пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет. Это означает, что уже совсем скоро каждому официально трудоустроенному россиянину придётся отдавать государству пятую часть своей зарплаты, а пожилым людям выходить на пенсию гораздо позже.