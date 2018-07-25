В Екатеринбурге задержали сотрудников коммерческого банка, которые под видом кредита положили в свой карман 125 миллионов рублей

19:37 | 27.07.2018

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В Екатеринбурге сегодня задержали сотрудников коммерческого банка, которых подозревают в хищении более 125 миллионов рублей. Банкиры выдавали заранее невозвратные кредиты подконтрольным коммерческим организациям, так называемым «техническим заёмщикам», после чего деньги выводили на счета других аффилированных организаций и похищались. Уголовное дело по статье «Преднамеренное банкротство» на этот банк завели ещё в 2012 году, однако только сейчас выяснились новые подробности преступления.



Как сообщили в пресс-службе МВД России, задержаны собственник, председатель правления и главный бухгалтер одного из коммерческих банков Екатеринбурга. Предположительно, речь идёт об «УИК-банке», лишившемся лицензии ещё в 2011 году. Акционером этой организации в 2000-х годах был экс-вице-премьер и замглавы администрации губернатора Свердловской области Алексей Багряков. Ещё до краха банка он продал его акции, но в то время у силовиков ещё не было к нему претензий.



При поддержке бойцов Росгвардии правоохранители провели около 20 обысков на предмет подозрительных документов. На время следствия собственника банка заключили под стражу, а двум его другим сообщникам вменяли подписку о невыезде.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.