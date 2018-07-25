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На Среднем Урале охотникам разрешили застрелить 10% медведей
Больше всего медведей можно добыть на территории Тавдинского участка общедоступных охотничьих угодий (14), Таборинского (12), Серовского (17), Ивдельского (18), Гаринского (16).
Согласно этому же Указу губернатора, лимит добычи лосей за тот же период составляет 2638 особей, что составляет 5,88% от численности лосей на территории региона, лимит добычи сибирских косуль составляет 3500 особей (9,06% от численности).
© «Вечерние Ведомости»
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