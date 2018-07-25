На Среднем Урале охотникам разрешили застрелить 10% медведей

17:58 | 27.07.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об утверждении лимитов добычи бурых медведей с 1 августа 2018 года по 1 августа 2019 г. Согласно документы, лимит равен 494 особям, что составляет 10,93% от численности бурых медведей на Среднем Урале. Исходя из этих данных получается, что в настоящее время по территории Свердловской области бродит порядка 5000 «косолапых».



Больше всего медведей можно добыть на территории Тавдинского участка общедоступных охотничьих угодий (14), Таборинского (12), Серовского (17), Ивдельского (18), Гаринского (16).



Согласно этому же Указу губернатора, лимит добычи лосей за тот же период составляет 2638 особей, что составляет 5,88% от численности лосей на территории региона, лимит добычи сибирских косуль составляет 3500 особей (9,06% от численности).