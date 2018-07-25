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17:00 | 27.07.2018

fototerra.ru

В Екатеринбурге на публичных слушаниях одобрен проект благоустройства Шарташского лесопарка

Сегодня, 27 июля, жители Екатеринбурга на публичных слушаниях одобрили проект благоустройства Шарташского лесопарка. Его поддержали 108 человек из 155 присутствовавших, 10 проголосовали против.

Проект предусматривает разделение лесопарка на функциональные зоны: спортивно-оздоровительные, прогулочные, научно-исторические, зоны активного и тихого отдыха, зоны детского отдыха, а также зону покоя и зону участков, рекомендованных к лесовосстановлению.

В ходе слушаний высказывались претензии, что проект не предусматривает очистки озера.

«Какие мероприятия назначаются для сохранения озера? Это главная достопримечательность парка. Что с животными, которые уже исчезают? Прогулочные дороги из плиток зачем? Для здоровья полезнее грунтовые дороги из земли. Нужно оставить грунтовые дорожки. Входные группы надо делать не бетонные, а каменные», — цитирует одну из жительниц «Накануне.RU».

Напомним, что благоустройство Шарташского лесопарка предусматривает создание велосипедных дорожек, пешеходных троп, детских и спортивных площадок, а также обновление наружного освещения. Разработкой проекта занимается компания «Уралдортехнологии». Работы по благоустройству должны завершиться к 2020 году.

© «Вечерние Ведомости»

 


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