На Урале вынесен приговор браконьерам, один из которых случайно застрелил человека в лесу

15:59 | 27.07.2018

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В Березовском вынесен приговор двум местным жителям — братьям Ивану и Сергею Сазонову, а также двум екатеринбуржцам — Андрею Кадникову и Евгению Князеву.



Все четверо осуждены за незаконную охоту, а Иван Сазонов также за причинение смерти по неосторожности.



В сентябре 2017 года уральцы охотились на лосей в районе поселков Монетный и Первомайский Березовского городского округа. Будучи пьяным и услышав шум ломающихся веток, Иван Сазонов выстрелил, как он думал, в животного, но попал в местного жителя. Причем пуля угодила в сердечную мышцу, и мужчина погиб.



Иван Сазонов получил два года в колонии-поселении, Андрей Кадников — один год лишения свободы, Евгений Князев должен выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей, Сергей Сазонов — штраф в размере 120 тысяч рублей.



Кроме того, как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, суд удовлетворил иск Министерства природных ресурсов и экологии области о возмещении ущерба в размере 121,5 тысячи рублей, причиненного в результате незаконной охоты.



Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.