Ремонт улицы Гражданской продлили до конца августа

15:30 | 27.07.2018

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В Екатеринбурге на месяц продлили ремонт на улице Гражданской, от дома № 11 до Челюскинцев. Ранее движение планировалось открыть 30 июля, но подрядчику — ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» — необходимо провести дополнительные работы, в связи с чем улица будет перекрыта до 06:00 30 августа.



Напомним, что ремонт улицы Гражданской проходит в рамках реконструкции Макаровского моста.