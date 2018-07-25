В эти выходные в трех свердловских городах пройдут арт-фестивали

14:52 | 27.07.2018

sepoolandspa.com

В эти выходные в Свердловской области пройдет сразу три арт-фестиваля, связанных с сохранением исторического и культурного наследия.



Завтра, 28 июля, в Полевском состоятся основные мероприятия фестиваля ландшафтной архитектуры имени скульптора Степана Эрьзи «Мраморная миля». Фестиваль продолжается уже месяц. Он собрал российских и зарубежных скульпторов и художников.



В поселке Билимбай в эти выходные пройдет «Строгановская биеннале». В рамках мероприятия запланированы выставки работ художников, архитекторов и фотографов, а также мастер-классы от кузнецов и керамистов.



Также 28 июля в поселке Староуткинск откроется выставка-конкурс картин художников VII Международного арт-фестиваля «Со-Творение» имени Леонарда Туржанского.