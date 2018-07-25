Суд вынес приговор бывшему начальнику ОЭБиПК Заречного

14:33 | 27.07.2018

Сегодня, 27 июля, Заречный районный суд Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Заречный» Ивана Баланцова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в крупном размере»). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, судья Михаил Осокин назначил Баланцову наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 6 млн рублей, лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 5 лет.



В ходе судебного следствия установлено, что 14 сентября 2016 года Баланцов прибыл в офисное помещение Екатеринбургского филиала ПАО «ТрансКапиталБанк», где в ходе разговора с управляющим высказал требование по передаче ему в качестве взятки денежных средств в размере 600 тыс. рублей за оперативное и полное проведение проверочных мероприятий по его заявлению, поданному в отдел полиции, а также за способствование в дальнейшем передаче материалов в следственный отдел для возбуждения уголовного дела.



22 сентября управляющий прибыл в служебный кабинет Баланцова, где последний передал сотруднику банка ключи от своей служебной «Лады-Приоры» и потребовал положить туда денежные средства, после чего мужчина оставил в машине полицейского 100 тыс. рублей.



Отметим, что в декабре 2017 года суд уже выносил приговор по данному уголовному делу, но он был отменен в марте 2018 года Свердловским областным судом по апелляционной жалобе подсудимого. Уголовное дело было направлено на новое рассмотрение в ином составе суда.