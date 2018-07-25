В Серове утонул 13-летний мальчик. Идут поиски тела

14:00 | 27.07.2018

serovglobus.ru

Вчера в Серове на реке Каква утонул мальчик 2005 года рождения. Как сообщает издание «Глобус», мама ребенка отдыхала на берегу. Мальчик зашел в воду, и его унесло течением. Ребенку пытались помочь, но безрезультатно.



Сейчас ведутся поисковые работы. Ниже по реке Каква установлена сеть, чтобы тело не унесло течением.