Администрация Екатеринбурга потратит более 600 тысяч рублей на прием иностранных делегаций

13:25 | 27.07.2018

Администрация Екатеринбурга потратит более 600 тысяч рублей на прием иностранцев — граждан Чехии и Белоруссии, — которые примут участие в праздновании Дня города (18 августа).



Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, для иностранных делегаций предусмотрено проживание в гостинице и питание. Также для гостей проведут официальный прием в администрации города и организуют культурную программу, включающую посещение обзорной площадки БЦ «Высоцкий», Ельцин-центра, Свердловского краеведческого музея и другое.