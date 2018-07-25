В Екатеринбурге забил управляемый коммунальный гейзер

12:51 | 27.07.2018

Фото: E1.ru

Сегодня на перекрестке Таватуйской и Надеждинской в Екатеринбурге из-под земли забил гейзер высотой более 10 метров.



Но жителям микрорайона, где заработал фонтан, пугаться нечего: как объяснили в Екатеринбургской теплосетевой компании, фонтан этот «рукотворный».



— На этом участке сетей идет реконструкция теплотрассы, старые трубы заменяют новыми, с современной изоляцией. Чтобы на период реконструкции трассы не оставлять людей без воды, был проложен временный трубопровод. Перед подачей воды временную трубу необходимо промыть, это предусмотрено технологическим процессом. Для этого открывают так называемый «воздушник» (вентиль, предназначенный для выпуска воздуха из системы), чтобы спустить воду и промыть трубу. Место проведения работ огорожено, процесс проходит под контролем специалистов компании. Именно следствием промывки и стал этот фонтан, который бил около минуты, — рассказали в ЕТК. — Это не авария и не порыв трубы, это плановый технологический контролируемый процесс.