В Екатеринбурге задержали подозреваемого в автомобильном поджоге

12:48 | 27.07.2018

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля. Преступление было совершено утром 24 июля — на улице Ферганской загорелся ВАЗ-21140. На место выезжала следственно-оперативная группа ОВД.



Сотрудники полиции установили подозреваемого — местного ранее судимого 33-летнего жителя. Мужчину доставили в отдел полиции, где он признался в совершении поджога.



Подозреваемый рассказал, что, будучи пьяным, он увидел во дворе припаркованный автомобиль и почему-то решил, что владелец авто причастен к совершению преступлений. Злоумышленник поджег машину с помощью тряпок и горючей жидкости.



Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, по данным фактам возбуждено уголовное дело. Екатеринбуржцу грозит до пяти лет лишения свободы.