Уральские ученые нашли в бурятском метеорите новый минерал

12:23 | 27.07.2018

пресс-служба УрФУ

Ученые Уральского федерального университета совместно с коллегами из Новосибирска и Улан-Удэ исследовали железный метеорит «Уакит», найденный в Бурятии в 2016 году, и обнаружили новый минерал — уакитит, сообщает пресс-служба УрФУ.



Исследователи установили, что минерал состоит из нитрида ванадия.



— Чтобы доказать находку нового вещества или минерала, необходимо получить данные о его кристаллической структуре. Поскольку размер уакитита весьма мал и составляет порядка 1–5 микрон, решить эту задачу традиционным методом рентгенографического анализа было невозможно. Структуру удалось изучить на оборудовании научно-образовательного центра «Наноматериалы и нанотехнологии» УрФУ с помощью дифракции электронов, — рассказал профессор УрФУ Виктор Гроховский.