У уральца арестовали Range Rover Evoque за долги по алиментам

11:27 | 27.07.2018

пресс-служба УФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге у мужчины, имеющего долги по алиментам, арестовали автомобиль Range Rover Evoque 2011 года выпуска.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, задолженность по алиментным платежам на содержание несовершеннолетнего ребенка составляет более 2,2 млн рублей.



В отношении должника ввели ограничение выезда за границу и запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства, но это не помогло, тогда было принято решение об аресте имущества.



Если задолженность не будет погашена, автомобиль продадут на торгах.