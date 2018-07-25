09:58 | 27.07.2018

За минувшую ночь в коллективных садах под Екатеринбургом сгорели два садовых дома.



В 23:57 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре на 14-м километре Московского тракта. Сгорел садовый дом и надворные постройки. Площадь пожара — 140 кв. м.



— В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 10 человек личного состава. В 00:48 огонь локализован, в 01:23 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 07:44, — передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Также в 01:50 поступила информация о пожаре на 18-м километре Московского тракта. На площади 150 кв. м сгорел садовый дом, баня и надворные постройки.



— В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава. В 02:06 огонь локализован, в 02:12 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:10, — сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.