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09:34 | 27.07.2018

В Екатеринбурге стартовал Венский фестиваль музыкальных фильмов

Накануне, 26 июля, в Екатеринбурге на площадке Уральского федерального университета стартовал традиционный Венский фестиваль музыкальных фильмов, который на протяжении 17 дней будет собирать любителей музыки.

Перед университетом расположены трибуны, предназначенные для слушателей «серебряного» возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто пришел с детьми.

Фестиваль открылся живым концертом струнного ансамбля из Австрии Oberton String Octet. С полной программой можно ознакомиться на сайте. Показы будут начинаться в семь-восемь часов вечера. Вход свободный.

Венский фестиваль музыкальных фильмов зародился в 1991 году. Впервые он прошел на Ратушной площади столицы Австрии. Сейчас подобные фестивали проходят также в Будапеште, Бухаресте, Нью-Йорке, Токио и Екатеринбурге.

В Екатеринбурге стартовал Венский фестиваль музыкальных фильмов

© «Вечерние Ведомости»

 


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