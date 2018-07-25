В Невьянске гендиректор организации по оплате кредитов похитила средства 31 клиента

09:12 | 27.07.2018

забрабочий.рф

В Невьянске будут судить 36-летнего генерального директора организации ООО «Курьер-финанс», осуществляющей посреднические услуги при совершении платежей по кредитным договорам.



По версии следствия, в период с сентября 2016 года по июнь 2017 года женщина похитила более 435 тысяч рублей. Деньги были получены от граждан, в течение нескольких дней они должны были поступить на расчетные счета сторонних организаций. От преступных действий пострадал 31 человек.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, основанием для возбуждения уголовного дела послужили многочисленные заявления жителей Невьянского городского округа в правоохранительные органы. Дело направлено в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.