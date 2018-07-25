Ночью произошел пожар в пятиэтажке на проспекте Космонавтов

08:51 | 27.07.2018

Инцидент Екатеринбург/ВКонтакте

Сегодня ночью на проспекте Космонавтов произошел пожар в квартире 5-этажного дома. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 01:09. Очаг возгорания находился в одной из квартир на пятом этаже.



Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения эвакуировали из здания 20 человек, в том числе четырех детей.



— На площади 20 кв. м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 5-м этаже муниципального 5-этажного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.