Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка с ОВЗ от черепно-мозговой травмы

20:33 | 26.07.2018

newtambov.ru

В Екатеринбурге от побоев погиб семилетний ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Его тело со следами побоев было найдено в квартире на улице Колхозников.



Как сообщил пресс-секретарь СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, в настоящее время по факту смерти возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Установлено, что ребенок скончался от черепно-мозговой травмы.



В ближайшее время будет проведен ряд необходимых экспертиз, сейчас опрашиваются свидетели, также следователи собирают материалы в отношении членов семьи, где воспитывался мальчик, — по предварительной информации, эта семья брала приемных детей на воспитание в качестве опекунов.