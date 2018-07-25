Из Греции в Екатеринбург доставят мощи святого Спиридона Тримифунтского

19:56 | 26.07.2018

Фото: Екатеринбургская епархия

В конце августа в Екатеринбург доставят из Греции мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Святыня будет находиться в Храме на Крови с 30 августа по 1 сентября.



Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, мощи святого будут привезены по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Согласно поверьям, мощи святого помогают исцелить недуги, родить детей и решить денежные проблемы.



Отметим, что торжественная встреча ковчега с мощами состоится в Екатеринбурге 30 августа в 16:45.