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17:49 | 26.07.2018
Николай Коляда получил губернаторский грант на театральный фестиваль
«На счет театра поступило три миллиона рублей - грант Губернатора на проведение фестиваля "Коляда-Plays". Я аж подпрыгнул от радости. Потому что после того, как отменили из-за нехватки денег Уралкинофест, я думал - и мы ничего не получим. Скажут: всё ушло на чемпионат. Нет, получили!», - написал в соцсетях Николай Коляда.
Драматург также отметил, что грант Министерства культуры – 1,5 млн рублей на спектакль «Шпонька» - театру так не дали. Также Коляде обещали президентский грант в 2,5 млн рублей.
Международный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге с 5 по 15 ноября 2018 года.
Напомним, ранее стало известно, что в этом году Екатеринбург останется без Уральского открытого фестиваля российского кино, который должен был пройти 16–21 сентября. Причиной стала нехватка средств.
© «Вечерние Ведомости»
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