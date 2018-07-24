Николай Коляда получил губернаторский грант на театральный фестиваль

17:49 | 26.07.2018

Драматург Николай Коляда сообщил о получении гранта губернатора Свердловской области – 3 млн рублей – на проведение международного фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays».



«На счет театра поступило три миллиона рублей - грант Губернатора на проведение фестиваля "Коляда-Plays". Я аж подпрыгнул от радости. Потому что после того, как отменили из-за нехватки денег Уралкинофест, я думал - и мы ничего не получим. Скажут: всё ушло на чемпионат. Нет, получили!», - написал в соцсетях Николай Коляда.



Драматург также отметил, что грант Министерства культуры – 1,5 млн рублей на спектакль «Шпонька» - театру так не дали. Также Коляде обещали президентский грант в 2,5 млн рублей.



Международный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге с 5 по 15 ноября 2018 года.



Напомним, ранее стало известно, что в этом году Екатеринбург останется без Уральского открытого фестиваля российского кино, который должен был пройти 16–21 сентября. Причиной стала нехватка средств.