Путин призвал страны БРИКС поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

17:20 | 26.07.2018

ok-inform.ru

В ходе заседания саммита БРИКС президент России Владимир Путин попросил поддержать российскую заявку на проведение всемирной выставки ЭСКПО-2025 в Екатеринбурге.



«Хотел бы также привлечь внимание коллег к российской заявке на проведение всемирной выставки "Экспо-2025" в российском городе Екатеринбурге. Среди наших конкурентов нет городов Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Уважаемые друзья, мы очень рассчитываем на поддержку стран БРИКС», — цитирует Путина ТАСС.



Напомним, что за право проведения Всемирной выставки уральская столица соперничает с Баку и Осакой. Победитель станет известен в ноябре этого года на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.