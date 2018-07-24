На Урале заведующая детским садом осуждена на реальный срок за хищение более 2,4 млн рублей

16:57 | 26.07.2018

pogovorim.by

Березовский городской суд приговорил местную жительницу, бывшую заведующую детским садом № 25 поселка Лосиного, к четырем годам в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.



В период с октября 2009 года по декабрь 2016 года женщина занимала должность заведующей детским садом. Судом установлено, что с января 2011 года по декабрь 2016 года она фиктивно трудоустроила лиц, проживающих в других населенных пунктах, на должности старшего воспитателя (с совмещением должности музыкального работника), машиниста по стирке и ремонту спецодежды (с совмещением должности кастелянши), делопроизводителя (с совмещением должности кладовщика).



Трудоустроенные лица к работе не приступали. Тем не менее зарплата им начислялась. Деньги присваивала заведующая.



— Всего за период с января 2011 года по декабрь 2016 года Филатовой похищено свыше 2,4 млн рублей, выделенных из средств местного бюджета для финансирования деятельности дошкольного образовательного учреждения, — сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.