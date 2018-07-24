Сергей Светлаков стал 47-м в рейтинге знаменитостей России

15:57 | 26.07.2018

tancifun.ru

Уроженец Екатеринбурга шоумен Сергей Светлаков вошел в топ-50 знаменитостей России. Рейтинг составлен журналом Forbes. В нем учтены доходы, а также упоминаемость в СМИ и запросы в «Яндексе».



Светлаков расположился на 47-м месте. Его доход с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года составил 1,8 млн долларов. Отмечается, что с 2010 года уралец снимается в кино, а в 2013 году он впервые попробовал себя в качестве продюсера. Фильм «Скорый «Москва — Россия», в котором Светлаков также сыграл главную роль, собрал в прокате 5,1 млн долларов. Фильм «Горько-2», в котором шоумен выступил сопродюсером, собрал 13 млн долларов.



Также Светлаков имеет рекламный контракт с «Вымпелкомом» («Билайн») и Finn Flair. Кроме того, в этом году он заключил контракт с телеканалом СТС.



В первой пятерке рейтинга Forbes хоккеист Александр Овечкин, музыканты Сергей Шнуров, Филипп Киркоров и Григорий Лепс, а также телеведущий Иван Ургант.