В Екатеринбурге открылась выставка книг для слепых

В Екатеринбурге на площадке Свердловской областной библиотеки для слепых открылась выставка изданий специальных форматов «Екатеринбург = «особенное» чтение». Здесь люди с инвалидностью по зрению могут познакомиться с символикой и памятниками Екатеринбурга.Так, на выставке представлен альбом «Памятники Екатеринбурга», информация в котором дана рельефно-точечным и укрупненным шрифтами и рисунками.— Читатели нашей библиотеки включены в жизнь города и области, участвуют во всех процессах, происходящих на Среднем Урале, — как в культурных, так и в политических. Поэтому углубление в историю Екатеринбурга, его настоящее, прошлое и будущее — необходимая для нас тема, — отметила директор библиотеки Ирина Гильфанова.В прошлом году библиотеке исполнилось 65 лет. Сейчас ее посещают более пяти тысяч человек.