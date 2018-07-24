В Алапаевске у «черного лесоруба» забрали четыре автомобиля

14:24 | 26.07.2018

В Алапаевске вынесен приговор местному жителю Евгению Шестакову. Суд признал его виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.



Установлено, что 2 октября 2015 года мужчина незаконно срубил 35 сосен, берез и елей на территории Алапаевского лесничества. Ущерб для лесного фонда составил 680 тысяч рублей.



Накануне суд назначил Шестакову наказание в виде штрафа на 1 млн рублей. Также он должен возместить ущерб Российской Федерации на 680 тысяч рублей.



— В целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа и гражданского иска судом обращено взыскание на принадлежащие подсудимому автомобили: Toyota Hilux и три автомобиля УАЗ, на которые судом ранее был наложен арест, — сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Отметим, что приговор не вступил в законную силу.