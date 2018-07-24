В Верхней Пышме строительная компания погасила часть задолженности перед работниками

14:00 | 26.07.2018

smartmoney.today

В Верхней Пышме после вмешательства прокуратуры строительная компания ООО «Жилпромстройкомплекс» (занимается ремонтом зданий) приступила к погашению задолженности перед 24 сотрудниками. За период с марта по май общий долг перед работниками составил более 1,6 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, надзорное ведомство внесло представление в адрес директора компании, а также направило в суд заявления о взыскании невыплаченной заработной платы.



Данные требования судом удовлетворены. В июне — июле сотрудникам выплачено более 1,4 млн рублей.



— В настоящее время задолженность по заработной плате составляет менее 300 тыс. рублей, которая, со слов руководителя, будет погашена в ближайшее время, — отметили в пресс-службе свердловской прокуратуры.