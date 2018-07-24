Под Каменском-Уральским автомобиль сорвался со скалы

Вчера под Каменском-Уральским автомобиль сорвался в расщелину у порога Ревун, сообщают очевидцы в группе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».«Ужасное ЧП на Ревуне.Машина просто вылетела со скалы,как в самом ужасном фильме», - написал очевидец.По имеющейся информации, никто не пострадал, так как на момент ЧП людей в машине не было. Очевидец предполагает, что водитель не поставил автомобиль на ручник.