Екатеринбург и Березовский объединят единой транспортной схемой

13:17 | 26.07.2018

punktexpert.ru

Екатеринбург и Березовский планируют объединить единой транспортной схемой. В планы входит создание общих маршрутов, введение единого проездного билета на базе «ЕКАРТЫ», а также строительство скоростной трамвайной линии между городами. Перспективы сотрудничества накануне обсудили заместитель главы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков в и главой Березовского Евгений Писцов.



- Проекты, которые мы сегодня обсуждали, начнут реализовываться уже в ближайшее время. Буквально на следующей неделе состоится совещание по использованию в общественном транспорте Березовского «ЕКАРТЫ» и по созданию межмуниципальных маршрутов общественного транспорта. В рамках рабочих групп будут обсуждаться вопросы по совместному использованию транспортной и социальной инфраструктуры. Я думаю, что уже с осени можно будет приступить к разработке совместных документов, – рассказал начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.



Также в Екатеринбурге возможно использование воды из Березовского рудника. Сейчас эта вода просто откачивается, но в перспективе Березовский может поставлять в уральскую столицу от 20 до 40 кубических метров воды в сутки.



Кроме того, планируется создание общих рекреационных зон и перенос некоторых производственных предприятий из Екатеринбурга в Березовский.