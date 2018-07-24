В Новой Ляле, где утонули двое детей, администрация составила список мест для купания

12:51 | 26.07.2018

lya2.tilda.ws

Прокуратура провела проверку в Новой Ляле, где 7 июля этого года в искусственном водоеме утонули двое детей.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, на территории городского округа отсутствуют организованные места массового отдыха населения у воды, поэтому жители используют не предназначенные и не оборудованные для этих целей места.



Прокуратура внесла главе муниципалитета представление об устранении нарушений. 17 июля состоялось межведомственное совещание по вопросу обеспечения безопасности жителей во время летнего отдыха на водных объектах.



На данный момент администрация округа составила реестр водоемов для купания, произвела их обследование, искусственно созданные водные объекты огорожены.



- На администрацию возложена обязанность организовать еженедельное информирование населения городского округа о водных объектах, купание на которых запрещено, - отметили в пресс-службе свердловской прокуратуры.