В Екатеринбурге 640 контрафактных «Барби» пойдут в печь

12:36 | 26.07.2018

Фото: gazeta.ru

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, судебная инстанция постановила уничтожить 640 штук контрафактных кукол «Барби», ввезённых в регион ООО «Лиза», самого поставщика суд признал виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав», наказанием поставщику послужит уничтожение ввезённой им контрафактной продукции.



Напомним, в феврале текущего года на екатеринбургской таможне была выявлена партия контрафактных детских кукол. Ввезенный под видом продукции «Маттел Инк» товар не соответствовал оригинальной продукции этой компании. Так, на упаковке не было обозначения компании-производителя, отсутствовала информация для потребителя, а у ООО «Лиза» не было разрешительных документов на право использования объектов авторского права. Таким образом, были выявлены и подтверждены экспертами существенные нарушения авторских прав. На основании чего было возбуждено дело об административном правонарушении, а Ленинский районный суд вынес решение о признании компании виновной в совершении правонарушения.



Представители ООО «Лиза» не согласились с решением Ленинского суда и подали апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, но суд в удовлетворении апелляционной жалобы отказал и назначил наказание в виде уничтожения изъятого товара.