Во вторник в Екатеринбурге и Верхней Пышме начнутся опрессовки

12:22 | 26.07.2018

пресс-служба ЕТК

В Екатеринбурге и Верхней Пышме снова пройдут гидравлические испытания трубопроводов (опрессовки). Они начнутся во вторник, 31 июля, и продлятся до 3 августа. До начала испытаний температура горячей воды будет понижена и восстановлена после проведения испытаний.



Центральная диспетчерская служба сообщает сроки проведения опрессовок:



- с 23:00 31 июля до 07:00 1 августа (гидравлические испытания распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через подающий трубопровод с прекращением горячего водоснабжения);



- с 00:00 до 06:00 2 и 3 августа (гидравлические испытания подающих трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей до ЦТП и ИТП зданий повышенным давлением с прекращением горячего водоснабжения);



- с 09:00 до 17:00 3 августа (гидравлические испытания подающих трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей в 1-м сетевом районе «Градмаш» (тепломагистраль У-1) до ЦТП и ИТП зданий повышенным давлением с прекращением горячего водоснабжения).



В случае обнаружения утечек горячей воды можно обращаться в Центральную диспетчерскую службу АО «ЕТК» (331-22-18, 329-33-52, 329-37-52), а также в Оперативную диспетчерскую службу ОА «ЕТК» (370-59-21, 370-19-79).